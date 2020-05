Coronavirus, in Lombardia 526 nuovi casi e 42 vittime

In Lombardia ci sono 526 nuovi positivi al Coronavirus (di cui 41 nella città di Milano) per un totale di casi che sale a 77.528. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 42 vittime (che nel complesso sono 14.231). Sono 13 in meno i ricoverati in terapia intensiva che in tutto restano 532 mentre i dimessi sono 52.773 (+417). I tamponi effettuati sono 410.857 (+7.155). Sono i dati forniti dalla Regione.

Dati Regione Lombardia del 3 maggio 2020

Mentre per quanto riguarda le provincie i nuovi casi registrati sono le tutti in leggero aumento, esclusa quella di Sondrio dove non si segnalano alcun nuovo positivo nelle ultime 24 ore (1.181). La provincia col più alto numero di nuovi malari è quella di Milano che fa segnare +118 e che raggiunge un totale di 20.068 casi, di cui 8.491 sono avvenuti nel capoluogo (+41 rispetto a ieri). Seguono le provincie di Monza e Brianza con 78 nuovi casi, Varese +68, Bergamo +59, Lecco +54, Pavia +34, Lodi +30, Brescia +29, Como +20, Cremona +18 e Mantova +5.