Coronavirus, in Usa oltre 40mila decessi. Proteste in piazza contro il lockdown

Negli Stati Uniti si sono registrati nelle ultime 24 ore altri 1.997 decessi causati dal Coronavirus, per un totale di 40.661. Mentre il dato positivo è rappresentato dalle oltre 69mila persone guarite. Donald Trump parla di “costanti progressi nella guerra” alla malattia. Oggi il presidente si collegherà con i governatori, mentre proseguono le proteste contro i lockdown in diversi stati tra cui quello di Washington.

Inoltre il numero uno della Casa Bianca ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla ‘Defence production act‘, una legge di guerra risalente agli anni ’50, per aumentare la produzione medica di tamponi per i test del coronavirus.

Da alcuni giorni la Cnn ha cominciato a non trasmettere la prima parte della lunga diretta del briefing quotidiano di Donald Trump sull’emergenza coronavirus, quello in cui parla senza contradditorio illustrando dati e tendenze riguardanti la crisi. Un briefing che molti media criticano come propaganda politica. La Cnn accende i riflettori solo quando comincia il botta e risposta con i reporter, che sono in grado di muovere obiezioni e contestazioni al tycoon.

Dopo i cortei di sabato ad Austin, Annapolis e Indianapolis anche ieri sono proseguite le proteste contro il lockdown di alcuni governatori americani. La manifestazione più imponente ha avuto luogo a Olympia, capitale dello stato di Washington, dove 2.500 persone sono scese in piazza con bandiere Usa e cartelli inneggianti alla riapertura. Gran parte dei partecipanti era senza mascherina e non ha rispettato il distanziamento sociale. Alcune centinaia di persone si sono invece radunate a Denver, in Colorado, e a Nashville, in Tennessee. Si tratta di proteste di piccole minoranze.