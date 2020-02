Coronavirus, restano sospesi i voli tra Italia e Cina

Nonostante secondo la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, l’Italia sarebbe stata disponibile alla riapertura di alcuni collegamenti aerei con la Cina, chiusi dal governo una settimana fa, il governo italiano smentisce il tutto. Lo comunica in una nota il ministero della Salute che smentisce le affermazioni da Pechino e conferma che i voli tra Italia e Cina resteranno chiusi così come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro il 31 gennaio 2020.

La decisione è stata presa arriva all’indomani del vertice alla Protezione Civile a cui hanno preso parte il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quest’ultimo in riferimento ai test effettuati nei confronti degli italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina e messi in quarantena nella città militare della Cecchignola, aveva evidenziato come l’Italia abbia adottato sin dai primi giorni in cui è scattato l’allarme virus “il principio di massima precauzione“.

Il premier ha inoltre ha anche voluto ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile: “In poche ore sono riusciti ad organizzare un servizio di verifica e monitoraggio che ha coinvolto 62 mila cittadini passeggeri su 521 voli internazionali“. Nel corso della riunione della task force è stato inoltre stabilito che “si continuerà a lavorare per implementare le misure già attivate nelle ultime settimane“.

I controlli negli aeroporti italiani (Twitter)

Un caso di Coronavirus tra gli italiani in quarantena alla Cecchignola

Nella tarda serata era giunta la notizia di un caso di coronavirus tra i 56 italiani in quarantena nella città militare della Cecchignola, a Roma: la conferma era arrivata dall’Istituto superiore di sanità, che ha comunicato l’esito positivo del test alla task force del ministero della Salute, precisando che il paziente è stato ricoverato all’istituto Spallanzani con “modesto rialzo termico ed iperemia congiuntivale“.

L’allerta era scattata dopo le analisi condotte sui tamponi effettuati agli italiani sotto osservazione. Si tratterebbe di un uomo adulto sui 30/40 anni che era in stanza da solo, che è stato trasferito e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani per ulteriori accertamenti.

Nave da crociera Diamond Princess : 61 casi di Coronavirus. A bordo 35 italiani

Salgono a 61 i casi di positività al coronavirus registrati sulla nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japan nella baia di Yokohama, in quarantena al largo del Giappone. Lo rendono noto i media locali. A bordo della nave ci sono anche 35 italiani di cui 25 membri dell’equipaggio, compreso il comandante. Ieri la Farnesina ha precisato che non c’erano italiani tra i primi 20 trovati positivi. Da Tokyo fanno sapere che “gli italiani a bordo stanno tutti bene.”

Li Wenliang, medico cinese deceduto a causa del Coronavirus (Twitter)

Bollettino aggiornato del Coronavirus: 31.161 contagiati e 636 vittime

Salgono a quota 636 i morti causati dal Coronavirus, il numero è stato diffuso dalla commissione sanitaria nazionale cinese. Superati anche i 30.000 casi di positività in Cina: per la precisione sono i contagiati sono 31.161. La provincia maggiormente colpita resta quella di Hubei, che ha registrato 69 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dei contagiati, 4.800 sono in gravi condizioni.

Ieri i media locali cinesi hanno dato la notizia che è morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del coronavirus, ma non era stato ascoltato. Il medico è morto proprio per il contagio da coronavirus.

Norbert Ciuccariello