Coronavirus, Lombardia: 1.246 nuovi positivi e 216 vittime

In Lombardia i casi positivi sono 56.048 con una crescita di 1.246, mentre ieri erano stati 1.388. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva che sono 1.202, con un calo di 34, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 11.877 con un aumento di 81. Cala anche la crescita dei deceduti che sono con 10.238, con 216 morti mentre ieri erano 300. Ad affermarlo il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, confermando che “il trend è in diminuzione“.

Dopo aver presentato i dati delle ultime 24 ore, Sala ha aggiunto:”Sappiamo che la mobilità rispetto alla settimana scorsa è aumentata. Ieri abbiamo confermato purtroppo un dato in salita rispetto alla scorsa settimana: abbiamo il 40% delle persone che si spostano. A Milano il dato è del 35%, ma va molto male a Lodi e Varese, con 67 e 68%. Aumentiamo i controlli, e io stesso oggi sono stato fermato a due posti di blocco: ben venga, i controlli devono essere serrati perché ribadiamo che l’isolamento sociale è l’unico modo per arginare la diffusione del virus“.

Posti letto del Policlinico alla Fiera di Milano

Intanto la Regione ha comunicato che sono giunti altri 3 pazienti al padiglione di terapia intensiva del Policlinico alla Fiera di Milano, che si aggiungono ai tre già presenti in struttura. A questi se ne aggiungeranno altri due in arrivo a breve, portando quindi ad 8 il numero complessivo di pazienti, fa sapere l’ospedale. I nuovi malati, di cui tre sono uomini, hanno tra i 60 e 70 anni d’età, e arrivano da strutture sanitarie della Brianza

A Bergamo 1.100 morti nelle case di riposo

Nel mese di marzo hanno perso la vita 1.100 ospiti nelle case di riposo (Rsa) della provincia di Bergamo, pari al 21% del totale. Lo denunciano Fp-Cgil, Fnp Cisl e Uilp-Uil che parlano di “dati ancora parziali“. Secondo le organizzazioni numeri “drammatici, con punte che lasciano senza parole, come nel caso della Fondazione Rsa casa di riposo Nembro onlus, dove a marzo è deceduto il 36,8% degli ospiti, ossia 32 persone contro le 3 morte nel marzo del 2019“.