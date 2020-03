Coronavirus, Lombardia: i posti letto negli ospedali stanno esaurendo

In Lombardia si fa sempre più complicata la situazione legata all’emergenza Coronavirus. Una testimonianza importante arriva da Ivano Riva, anestesista e rianimatore all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo: “Se il trend dell’epidemia continuerà con questo ritmo, Bergamo reggerà ancora per pochissimo: gli ospedali sono saturi ed anche i posti in Regione Lombardia si stanno esaurendo“.

Riva, che inoltre ricopre l’incarico di vice presidente dell’Associazione degli anestesisti rianimatori ospedalieri italiani Aaroi-Emac Lombardia, ha aggiunto: “Ormai intubiamo in terapia intensiva anche più di 7 persone al giorno e lavoriamo senza sosta, con in media un turno di riposo ogni 14 giorni“.

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Intanto il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, in un uintervista a Repubblica afferma: “Credo che ci sia una percezione sbagliatissima a Roma e non solo. La situazione è oggettivamente gravissima. Il virus è subdolo, scompare e ricompare e colpisce duro. Siamo agli sgoccioli dei letti per la terapia intensiva, l’assessore mi dice che sono poche decine“.