Coronavirus, Mattarella: “L’Europa dimostri di saper affiancare i cittadini nelle difficoltà”

“Confidiamo che l’ormai imminente Consiglio Europeo, attraverso strumenti consolidati e soluzioni innovative di grande respiro, sappia nuovamente dimostrare che l’Europa sa interpretare la vita dei propri cittadini e li affianca nelle difficoltà.” Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante un intervento al “Piccolo” alla vigilia della visita a Trieste assieme al presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

L’auspicio del Capo di Stato italiano è che i Paesi dell’Ue “di fronte a sfide come la pandemia in corso” prendano coscienza di essere chiamati a “collaborare ancor più strettamente” per il bene comune.

Il primo impegno di Mattarella e Pahor avrà luogo a Basovizza, frazione del comune di Trieste, luogo nel quale verrà deposta corona di fiori nella foiba in onore delle vittime italiane di Tito; poi i due faranno visita al monumento dedicato ai Caduti sloveni.

Successivamente i Presidenti si recheranno quindi in Prefettura dove consegneranno allo scrittore Boris Pahor l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l’onorificenza slovena dell’Ordine per Meriti Eccezionali.

Non va dimenticato che nel corso di questa giornata verrà siglato un protocollo di intesa che prevede un percorso che si concluderà con la restituzione del Narodni Dom (ex sede delle organizzazioni degli sloveni triestini) incendiato il 13 luglio del 1920, alla minoranza slovena in Italia.

Norbert Ciuccariello