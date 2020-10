Coronavirus, Piemonte: obbligatorio l’uso della mascherina vicino alle scuole

Una nuova ordinanza della Regione renderà obbligatorio l’uso delle mascherine anche all’aperto nelle aree vicine alle scuole in tutto il Piemonte. Lo rende noto il presidente Alberto Cirio, al termine di un incontro svoltosi negli uffici della Prefettura per fare il punto sull’emergenza Coronavirus nella Regione.

Come già preannunciato ieri la disposizione mira a regolare il comportamento di studenti, genitori, nonni, babysitter, fratelli e sorelle, all’aperto nelle immediate vicinanze degli edifici scolastici. Si tratta di una norma pensata soprattutto per gli orari di entrata e uscita, momento in cui è inevitabile che si creino degli assembramenti, nonostante la maggior parte delle scuole abbia strutturato degli orari differenziati per evitare inutili affollamenti.

Il governatore del Piemonte ha inoltre annunciato che si sentirà con il collega ligure, Giovanni Toti, per affrontare il tema delle frontiere con la Francia, dove i casi di positività al Coronavirus stanno aumentando in maniera vertiginosa.