Sono più di diecimila le vittime in Lombardia per Coronavirus, esattamente 10.022: lo ha spiegato in diretta Facebook l’assessore al Welfare Giulio Gallera spiegando che i morti in una giornata sono stati 300.

Sono in tutto 54.802 i positivi al Covid-19, 1.388 più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236 (-21), mentre quelli non in terapia intensiva sono 11.796 (+77). Sono stati fatti in Regione in tutto 176.953 tamponi. Il dato della Lombardia rappresenta più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia.

Secondo i dati Istat la proporzione dei decessi per Coronavirus in Lombardia è di un morto ogni mille abitanti. Oggi infatti il numero dei morti ha toccato i 10.022 per una popolazione di 10.060.574 persone.