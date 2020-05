Covid-19, Umbria: per la prima volta si registrano zero contagi

Oggi in Umbria si registra lo “zero” contagi da Covid 19 sul totale dei 751 tamponi eseguiti, 38.823 nel complesso. Lo ha reso noto la Regione aggiornando i dati alle ore 8 di domenica 3 maggio. Rimangono quindi 1.394 le persone positive al virus.

Continuano invece a scendere gli attualmente positivi che sono 236 (- 21 rispetto a ieri). I guariti sono 1.090 (+ 21) e 53 i clinicamente guariti (-8). Stabile il numero dei deceduti, 68.Attualmente sono ricoverati in 71 (- 2), 13 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 790 (- 41) e 16.100 (+ 249) quelle che ne sono uscite. Nel complesso sono stati effettuati 38.823 tamponi (+ 751).