Covid-19, von der Leyen: “Anziani in isolamento fino alla fine dell’anno”

Le persone anziane potrebbero dover rimanere isolamento “fino alla fine dell’anno” per evitare ogni rischio di contrarre il coronavirus. Lo ha affermato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un’intervista al quotidiano tedesco Bild in edicola oggi. “So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti“, ha sottolineato auspicando che un laboratorio europeo riesca ad elaborare un vaccino per il Covid-19 entro la fine del 2020.

La presidente della Commissione Ue ha inoltre sconsigliato di prenotare le vacanze estive di quest’anno a causa della pandemia: “Vi consiglio di aspettare. Al momento nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto“, ha aggiunto.