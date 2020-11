Covid, dall’Ue 175 milioni di aiuti per le aziende italiane del turismo

La Commissione europea ha approvato un regime da € 175milioni a sostegno delle imprese italiane operanti nei settori del turismo e delle cure termali colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato ai sensi del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.

Il sostegno assumerà la forma di un’esenzione dall’obbligo di versamento di determinati contributi previdenziali. Il regime mira a ridurre il costo del lavoro a carico dei datori di lavoro privati attivi nei settori del turismo e delle cure termali, al fine di preservare i livelli occupazionali nel contesto della pandemia di coronavirus.

In cosa consiste la misura

La misura prevede un’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i contributi relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), per un periodo massimo di tre mesi. La misura si applica ai datori di lavoro attivi nei settori del turismo e delle cure termali che assumono lavoratori con nuovi contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020.

La Commissione Ue ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare l’aiuto non supererà gli € 800.000 per impresa e il regime durerà per un periodo limitato nel tempo, fino al 31 dicembre 2020.

Secondo la Commissione la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto necessario per fronteggiare l’impatto economico della pandemia di coronavirus di uno Stato membro.