Covid, Gran Bretagna primo Paese ad approvare il vaccino Pfizer-BioNTech

La Gran Bretagna è il primo Paese al mondo ad approvare l’uso del vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNTech, per uso diffuso, che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. Lo riferiscono i media britannici.

In un comunicato diffuso dal ministero della Sanità si legge che “Il governo ha accettato la raccomandazione dell’autorità di regolazione sui farmici del Regno, la Mhra, per approvare l’uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech”. Il vaccino sarà disponibile a partire dalla prossima settimana in tutto il Regno Unito, precisa la nota, con priorità agli anziani delle case di cura e al personale medico. La Mhra ha specificato che il vaccino è efficace al 95%, dalla fase lieve a quella più grave, ed è sicuro per il lancio delle vaccinazioni di massa.

La Bbc riferisce che il Regno Unito ha già ordinato 40 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 20 milioni di persone, con due iniezioni ciascuna. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il primo carico da 10 milioni di dosi. Pfizer e BionNTech dopo gli studi clinici, ancora in corso, riferiscono che i soggetti dopo essere stati vaccinati possono avvertire dolore temporaneo e reazioni simil-influenzali subito dopo le iniezioni.

Il premier britannico Boris Johnson (Twitter)

L’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha definito l’approvazione del vaccino in Gran Bretagna “un momento storico” nella battaglia contro il Covid-19. “Ci stiamo concentrando per muoverci con lo stesso livello di urgenza per fornire in modo sicuro un vaccino di alta qualità in tutto il mondo”, ha aggiunto in una nota. Inoltre l’azienda farmaceutica statunitense, insieme alla tedesca BioNTech, prevede possano giungere a breve ulteriori decisioni normative da altri Paesi.

Grande soddisfazione emerge anche dal premier Boris Johnson che su Twitter afferma: “È fantastico” che l’autorità britannica del farmaco “abbia formalmente autorizzato il vaccino Pfizer/BioNTech_Group contro il Covid-19”. In un secondo tweet il primo ministro Tory aggiunge: “È la protezione dei vaccini che in fin dei conti ci permetterà di riavere indietro le nostre vite e che farà sì che l’economia torni a marciare”

Norbert Ciuccariello