Covid, Sileri: “Da luglio opportuno lo stop delle mascherine all’aperto”

Mantenere l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto o non mantenerlo. Questo è il dilemma amletico al quale sarà chiamato a rispondere l’esecutivo guidato dal premier Draghi, coadiuvato dal parere degli esperti che compongono il Comitato tecnico scientifico.

La questione sta creando non poco fermento politico tra i banchi di Montecitorio e quelli di Palazzo Madama: da una parte c’è un fronte che spinge per far cadere l’obbligo all’aperto delle mascherine capeggiato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, molto più attendista il Pd e tutti i partiti vicini al centrosinistra per quanto sia grande la voglia di un ritorno alla normalità.

Salvini: “Spero che il Paese torni presto alla libertà di respiro”

Proprio il leader del Carroccio questa mattina ha presenziato ad un incontro con il presidente del Consiglio, definito dallo stesso come “utile, positivo e costruttivo”, nel quale è stato discusso anche questo punto. All’uscita da Palazzo Chigi l’ex ministro dell’Interno ha affermato: “Spero che nell’arco non dico poche ore, ma magari di pochi giorni l’Italia possa tornare alla libertà di respiro.”

Salvini a supporto della propria tesi rivolge lo sguardo al di là dei confini nazionali e porta come esempio alcuni Stati dove l’obbligo è già stato abolito, come Francia (da oggi), Svizzera e Israele, oppure è in procinto di essere eliminato come Germania, Spagna, Portogallo, Belgio e Olanda.

Vicini a quest’idea, anche se con tutte le cautele del caso, Forza Italia che però predica estrema prudenza visti e considerati i casi di contagio da ‘variante delta’ registrati negli ultimi giorni.

Metà degli italiani vaccinati, è ora di riporre la mascherina nel taschino all’aperto.

Anche il Movimento 5 stelle sarebbe a favore dello stop in tempi ristretti all’uso del dispositivo di protezione individuale all’aperto, a confermarlo un post su Facebook di Luigi Di Maio: “Togliere la mascherina all’aperto a partire da questa estate è l’obiettivo del governo, ed è vicino. – sostiene l’ex capo politico pentastellato, che poi aggiunge – È da mesi che aspettiamo questo momento e adesso che i numeri ci dicono che stiamo superando la crisi sanitaria bisogna accelerare”.

Sempre sul fronte dei 5 stelle anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, si dice favorevole a far cadere l’obbligo ai primi di luglio: “Tempo fa ho detto che la mascherina all’aperto avremo potuto metterla nel taschino quando saremo arrivati a metà della popolazione vaccinata, ora ci siamo”.