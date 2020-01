Cresce la febbre dello sleddog: dove praticarlo in Italia

Con il termine sleddog si indica uno sport invernale che si pratica su slitte trainate da cani e guidate da un conduttore che prende il nome di musher. La parola è di origine inglese ed è composta dai termini sled che sta per slitta e dog (cane). In parole povere, si tratta della corsa con i cani da slitta che può essere anche denominata con i termini sled dog racing o dog sled racing. Di norma tale attività viene praticata sulla neve con l’utilizzo di cani di razza nordica come il Siberian Husky, l’Alaskan Malamute, il Samoiedo o il Groenlandese.

Andare in slitta trainati dai cani è un’esperienza antica, un modo completamente diverso di vivere l’inverno. Significa correre nella neve, sentire l’aria fresca sul viso, mentre il bianco attorno a noi scivola veloce, per poi intrufolarsi in una pista solitaria nel bosco, riempiendoci in un attimo di energia e allenando la fiducia.

La slitta non è un comune mezzo di trasporto, è un viaggio in perfetta sintonia con i cani, animali resistenti e soprattutto fedeli: le slitte, silenziose e ultraleggere, ricordano quelle utilizzate dagli abitanti dell’estremo nord prima della diffusione delle motoslitte. Lo sleddog ha il vantaggio di poter essere imparato velocemente, grazie all’efficace addestramento dei cani ed è un’attività praticabile a tutte le età, un viaggio indimenticabile per i bambini e quegli adulti che non hanno dimenticato di esserlo.

Dove praticarlo in Italia

A Ponte di Legno , in Lombardia, c’è la celebre Scuola Italiana Sleddog Progres fondata da Armen Khatchikian. Qui si possono fare emozionanti corse sulla neve anche con i bambini. Infatti ci sono sia i corsi da “Allievo Junior Musher” sia da “Allievo Senior Musher”.

La scuola di sleddog Athabaska invece effettua escursioni invernali giornaliere con i cani husky presso la bellissima Piana di Nambino, a Madonna di Campiglio . Con sfondo lo scenario incantato delle Dolomiti si possono fare escursioni con l'istruttore o imparare a condurre da soli la slitta.

Ad Arnoga, in Alta Valtellina, il Centro Italiano Sleddog Husky Village organizza corsi individuali e collettivi su cinque livelli. Qui si può imparare sulle stesse piste di una delle tappe più belle ed avvincenti dell'Alpirod, la gara di slitte trainate da cani più celebre in Italia.