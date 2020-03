Crolla il mercato degli smartphone, registrato un -38%

PECHINO. Altro avvenimento che si credeva incredibile è invece divenuto realtà. Infatti crolla mercato smartphone, con un -38%. Il mercato degli smartphone fa i conti col coronavirus. Secondo Strategy Analytics a febbraio ha registrato un -38% rispetto allo stesso periodo 2019, “il più grande calo di sempre nella storia degli smartphone”.

Le spedizioni di Huawei – già provate dal bando Usa – crollano a 5,5 milioni di unità e l’azienda cinese cede il terzo posto a Xiaomi. Al primo e secondo restano Samsung e Apple, in calo. In Cina molte aziende e negozi sono rimasti chiusi per l’epidemia.