I controlli di sicurezza negli aeroporti ormai sono diventati sempre più lunghi e meticolosi. Si fa molta attenzione a qualsiasi oggetto che potrebbe esser usato come “arma” a bordo ed essere un pericolo per i passeggeri e l’equipaggio: dalle forbicine, alle forchette di plastica, alle limette alle bottigliette d’’acqua.

Ma sembra che questa regola sia sfuggita a certi personaggi famosi che, evidentemente, hanno pensato di essere “giustizieri dell’’aria”. Il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it ha selezionato i casi più eclatanti di star che hanno cercato di imbarcarsi su un aereo armate.

Ed Sheeran e la spada dell’Hobbit

Il famoso cantautore britannico non ha cercato di imbarcare semplicemente un’’arma in aereo, ma ha rischiato addirittura di uccidere la cantante Taylor Swift che si trovava a bordo. Ed Sheeran, che ha aperto i concerti della famosa popstar bionda, ha rischiato grosso con una riproduzione della spada usata nel film “”Lo Hobbit”” di Peter Jackson. Aveva deciso di portarla per rendere più divertente il volo sul jet privato in cui i due viaggiavano insieme al resto del gruppo verso Nashville.

“L’ho comprata a Omaha e volevo portarla a Nashville, ma Taylor e il suo team erano spaventati e si chiedevano perché l’avessi con me” ha spiegato il cantante. “Quando l’aereo è decollato, la spada che era sul tavolo, ha iniziato a muoversi lentamente, poi quando ci sono state delle turbolenze e il velivolo ha barcollato è arrivata quasi contro Taylor e ho pensato che stesse per trafiggerla! Per fortuna è andato tutto bene”.“, ha dichiarato in seguito l’artista.

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan, un James Bond trasformato in Rambo

Pierce Brosnan, attore celebre per aver interpretato in passato il ruolo dell’agente James Bond, una volta ha cercato di passare il controllo di sicurezza aeroportuale di Burlington, Vermont (USA), con un coltello da caccia di 25 centimetri nel bagaglio a mano. L’attore era con il figlio Paris, all’epoca quattordicenne, in partenza per Detroit con un volo della Delta Airlines. Gli agenti della Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti hanno trattenuto l’attore, molto imbarazzato per l’’accaduto. L’’ex 007 è stato poi graziato da un addetto alla sicurezza che ha minimizzato l’incidente, sostenendo che di continuo vengono intercettati oggetti vietati nei bagagli dei passeggeri e vengono rimossi senza poi comportare denunce o guai di altro tipo per i viaggiatori. Così, l’’attore irlandese 66enne ha potuto proseguire il suo viaggio.

Snoop Dogg

Snoop Dogg, il rapper dal manganello facile

Anche il famoso rapper Snoop Dogg è stato arrestato, dalla sicurezza del John Wayne Airport di Irvine, 70 chilometri a sud-est di Los Angeles, mentre attendeva di imbarcarsi su un volo per New York e aveva un manganello pieghevole da poliziotto nel bagaglio. Un oggetto che si espande da 20 a 53 centimetri e viene classificato come arma pericolosa e il cui semplice possesso è illegale. Al processo Snoop Dogg si è dichiarato non colpevole, ma alla fine ha dovuto pagare la cauzione di 150.000 dollari per uscire dal carcere.

Da sinistra Peter Mayhew a fianco di Harrison Ford (Twitter)

Peter Mayhew, un Chewbacca armato di spada laser

La Transportation Security Administration (TSA) degli Stati Uniti è sempre più scrupolosa nei controlli ai passeggeri prima che si imbarchino sui voli, verifica con attenzione anche i bambini di tre anni sui passeggini. Ma gli è capitato anche di trovarsi davanti a cose assurde, arrivate da “un’altra galassia”. E’ il caso di Peter Mayhew, l’attore che ha interpretato il peloso Chewbacca nella saga di Star Wars, arrestato mentre stava per salire sul volo che doveva riportarlo a casa, in Texas, all’aeroporto di Denver. Il motivo? Portava con sé un’arma… niente di meno che la sua spada laser.

L’’attore inglese alto 2,21 metri aveva appena partecipato al Comic-Con in Colorado e aveva portato naturalmente la sua leggendaria spada extra-large. L’’oggetto in questione ha scatenato un acceso dibattito tra gli addetti alla sicurezza, chiamati a stabilire se poteva essere considerata o meno un pericolo da imbarcare sul volo. Mayhew ha anche cercato di spiegare agli agenti che la spada per lui era fondamentale in quanto a una certa età la usava anche come sostegno mentre camminava. Alla fine il personale della American Airlines, visto che era anche un “frequent flyer”, gli è venuto incontro e ha convinto il personale della TSA che le probabilità che un famoso attore dirottasse un aereo armato di una spada laser o facesse male a qualcuno erano praticamente nulle.

Dwight Howard

Dwight Howard, il campione di basket spavaldo

Il cestista americano dei Los Angeles Lakers qualche anno fa ha tentato di salire su un aereo con una pistola. Il giocatore NBA si trovava all’aeroporto di Houston quando uno degli scanner ha rilevato l’arma nel suo bagaglio. Viaggiava con una nove millimetri modello Glock 26, che era stata anche caricata con un proiettile. Howard si è giustificato affermando di aver semplicemente dimenticato che si trovasse in quella borsa, ma è stato fortunato, perché l’incidente si è verificato nello stato del Texas dove le leggi sulle armi da fuoco sono più permissive. Non è stato arrestato, la polizia gli ha solo sequestrato la pistola e si è assicurata di portarla lontano dall’’aeroporto. In seguito Howard ha dovuto effettuare nuovamente il controllo di sicurezza ed è stato lasciato passare senza che la polizia sporgesse denuncia contro di lui.

Jerry Lewis

Jerry Lewis, un comico troppo distratto

Anche il leggendario comico Jerry Lewis è stato arrestato all’aeroporto di Las Vegas quando ha cercato di portare una pistola calibro 22 su un aereo. L’’attore ha provato a giustificarsi adducendo che la pistola trovata nel suo bagaglio al controllo di sicurezza gli era stata regalata tempo prima e si era semplicemente dimenticato di togliere il pacchetto dalla valigia. “

“Avevo una pistola nel bagaglio a mano, me l’avevano donata a uno degli eventi Telethon per raccogliere fondi per la distrofia muscolare, l’’ho messa in valigia e da quel giorno non ho più viaggiato”” ha ammesso Lewis, aggiungendo che quando il suo agente gli ha chiesto se avesse davvero una pistola, gli ha risposto se era diventato pazzo. “”Io so bene quello che ho messo in valigia Jeff. Poi tutto mi è tornato in mente all’improvviso...”, ha detto imbarazzato l’’attore che quel giorno doveva andare in Michigan. La pistola gli è stata sequestrata dalla polizia, Lewis è stato trattenuto e multato per aver portato l’arma senza avere la licenza.

Dennis Farina

Dennis Farina, un detective senza legge

L’’attore americano Dennis Farina, ex poliziotto che ha spesso interpretato il ruolo del gangster o quello del detective, come nella serie televisiva “Law and Order” in cui è Joe Fontana, è stato arrestato all’aeroporto di Los Angeles quando ha tentato di imbarcarsi su un aereo per Chicago con una pistola calibro 22 nella valigia. L’attore si è scusato con gli agenti e ha spiegato che aveva portato l’’arma in un viaggio in auto dall’’Arizona a Los Angeles e si era dimenticato, una volta arrivato in aeroporto, che la pistola era ancora nel suo bagaglio. “Farina si è scusato, ma è stato arrestato perché non aveva l’autorizzazione a trasportare l’’arma” ha spiegato un portavoce della polizia. Un giudice ha poi fissato per lui una cauzione di 25.000 dollari.

Christian Slater

Christian Slater ha fatto davvero “Cose molto cattive”

L’attore Christian Slater ha trascorso qualche ora in carcere per aver provato a portare una pistola su un aereo in partenza dall’aeroporto JFK di New York. Le autorità aeroportuali gli hanno trovato una nove millimetri nel bagaglio a mano mentre passava al metal detector. Gli sono toccati alcuni giorni di lavori socialmente utili, ma solo perché l’episodio è avvenuto prima della tragedia delle Torri Gemelle, altrimenti gli sarebbe andata peggio.

Jonah Falcon

Jonah Falcon e il rigonfiamento sospetto…

Uno degli ultimi casi è il più divertente: riguarda Jonah Falcon, attore statunitense, personaggio tv e famoso per essere l’uomo con il pene più grande del mondo, a cui è stato chiesto di spogliarsi in un aeroporto della California perché gli addetti ai controlli pensavano che stesse nascondendo un oggetto pericoloso nei pantaloni. In realtà era tutta “roba sua”, un’arma di 24 centimetri a riposo e 34 in fase d’erezione. Quando gli è stato chiesto se aveva svuotato completamente le tasche, l’’attore che ha recitato in “A Beautiful Mind“, “Sex and the City” e “I Soprano“, ha risposto di sì, ma non è stato preso sul serio e lo hanno fatto spogliare. Facile immaginare la sorpresa degli addetti alla sicurezza nel vedere la sua “arma misteriosa”. Lui però non ne ha mai fatto un vanto e nonostante le numerose proposte per recitare in film porno, ha sempre rifiutato.