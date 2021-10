Dal 20 ottobre tv digitale o decoder HD

A partire da oggi, per ricevere i canali Rai, eccezione fatta per Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News 24, sarà necessario avere un televisore o un decoder in alta definizione HD. Tutti i televisori e i decoder andranno comunque risintonizzati

Questa operazione è stata necessaria per arrivare all’evoluzione del sistema di trasmissione televisiva, con frequenze libere e immagini e servizi di alta qualità. Per arrivare a questo risultato i tecnici di diversi paesi europei stanno lavorando da mesi, nei prossimi giorni sono attesi i primi cambiamenti anche per gli utenti.

Decoder HD per vedere canali specializzati Rai

Dal 20 ottobre per continuare a vedere i canali specializzati Rai, Rai4, Rai5, Rai Premium, Rai Movie, Rai Sport +, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia e Rai Scuola sarà necessario avere un televisore o un decoder in HD, mentre Rai1, Rai2, Rai3 e Rai News 24 si continueranno a ricevere come sempre. Tutti i canali Rai sono comunque sempre visibili con Rai Play.

Il processo di spegnimento dei vecchi impianti avverrà gradualmente e sarà definitivo nel 2023. Fino a quella data il consiglio è quello dotarsi di dispositivi idonei e risintonizzare spesso tv e decoder. Sul sito del Ministero per lo Sviluppo economico le informazioni tecniche e quelle relative alle agevolazioni previste per la sostituzione di tv e decoder.

Il decoder trasforma informazioni codificate da un formato all’altro: il segnale digitale dell’antenna diventa analogico e trasmesso al televisore. E’ di facile installazione, basta utilizzare un cavo HDMI per collegare il decoder al televisore.

Sul retro del decoder è poi presente la presa d’antenna a cui va collegato il cavo satellitare che scende dall’antenna parabolica. Senza presa scart è necessario impiegare un convertitore HDMI-RCA, acquistabile nei più forniti negozi di articoli televisivi oppure online. Il costo è relativamente modesto, 30 euro circa.