Dal 23 agosto arriva il bonus rottamazione tv

Tra due settimane si potrà avere il bonus rottamazione per l’acquisto di televisori con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre con le nuove frequenze. Dvbt-2/Hevc Main 10.

E’ quanto prevede il decreto del ministro dello Sviluppo economico già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con modulo per richiedere l’incentivo da consegnare al rivenditore o in una isola ecologica autorizzata.

Il bonus prevede uno sconto del 20% sul nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, che si ottiene rottamando apparecchi Tv che non saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici. Un bonus che non fa riferimento al reddito ma che è valido per tutti i cittadini.

Nuove frequenze per tutti il 1 gennaio 2023

Nel decreto si stabilisce in che modo passare alla nuove tecnologie prediligendo un passaggio graduale e ordinato con una precisa programmazione regionale del riassetto del frequenze.

A livello nazionale dal 15 ottobre 2021 alcuni programmi nazionali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica DVBT/MPEG4.

Il decreto ha inoltre disposto l’introduzione dello standard tecnologico di trasmissione televisiva del digitale terreste Dvbt-2 a partire dal 1 gennaio 2023.

Calendario regionale del passaggio frequenze

Il riassetto delle frequenze a livello regionali è stato così programmato: dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021 Sardegna; dal 3 gennaio 2022 al 15 marzo 2022 Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano; Veneto, provincia di Mantova, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia di Piacenza; dal 1 marzo 2022 al 15 maggio 2022 – Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata; Abruzzo, Molise, Marche; dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 – Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.