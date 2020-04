Dal 4 maggio ipotesi autocertificazione solo per spostamenti tra Regioni

Dal 4 maggio sarà probabilmente necessaria l’autocertificazione solo per gli spostamenti tra una Regione e l’altra e non servirà invece per uscire e muoversi all’interno dei Comuni e della stessa Regione. È questa l’ipotesi allo studio del governo in vista della fase 2.

Il nuovo modulo dovrà essere utilizzato da chi viaggia da una regione e l’altra, uno spostamento che sarà consentito,almeno nella prima fase, solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, come avviene già oggi per tutti i movimenti.