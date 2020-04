Dati Auditel: con il lockdown si consolida lo strapotere delle tv generaliste

L’emergenza Coronavirus ha costretto milioni di persone a rimanere per gran parte del tempo nelle proprie abitazioni rivoluzionando, in quasi due mesi, le abitudini degli italiani. Consuetudini come quelle di andare a lavoro o a scuola, circolare liberamente per le città, incontrare parenti e amici, frequentare locali, fare sport, viaggiare, e l’elenco potrebbe essere infinito.

Ma se c’è una cosa che è rimasta invariata è lo strapotere delle tv generaliste, capaci di adattarsi alla situazione e che grazie alla loro offerta di intrattenimento e informazione hanno continuato a focalizzare l’attenzione della maggior parte dei telespettatori. Tutto ciò nonostante l’agguerrita concorrenza degli altri canali considerati ‘non generalisti’, delle tv satellitari, dei servizi streaming a pagamento e sopratutto a fronte ad un palinsesto che nell’ultimo periodo ha proposto pochissime novità e si è trovato costretto a mandare in onda repliche di programmi o film triti e ritriti.

Si evidenzia come nel periodo del lockdown, dal 9 marzo al 26 aprile – secondo i dati Auditel elaborati dallo Studio Frasi – Rai, Mediaset e La7 hanno raccolto una quota di mercato del 55,7% nel giorno medio (pari a 7,9 milioni di spettatori): un valore in calo rispetto agli stessi giorni del 2019 (quando fu del 58,4%), ma pur sempre oltre la metà di quello dell’intera offerta televisiva che può contare su centinaia di emittenti, nazionali e locali, gratuite e a pagamento. In prima serata le generaliste hanno raggiunto nel complesso il 62.1% di share, sfiorando i 19 milioni di spettatori: un dato che cresce rispetto al 2019 (60.9%).

Tutte e sette le reti generaliste hanno incrementato i propri ascolti, per un totale di poco inferiore ai 2 milioni nel giorno medio. Rai1 cresce di 604mila spettatori (+35,4%), Canale 5 di 361mila (+21,2%); Rai3 di 277mila (+38,6%), Italia 1di 220mila (+44,6%), le altre sono cresciute con percentuali superiori al 20%. In prima serata l’aumento è di ben 4 milioni, 1 milione dei quali va a Rai1 (+23,2%) 874mila a Canale 5 (+22,6%); a crescere più della media è la sola Italia 1 (+620mila individui, +48%).

Un altro dato importante è rappresentato dai risultati delle due reti ammiraglie, Rai1 e Canale 5, che da sole hanno prodotto il 55% dell’ascolto generalista, sia nel giorno medio (16.33% Rai1, 14.55% Canale 5), sia in prima serata (18.61% Rai1, 15.54% Canale 5).

Norbert Ciuccariello