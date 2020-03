Deteneva animali di provenienza ignota, denunciato

CROTONE. Tre tartarughe di terra e due vipere la cui detenzione è vietata sono state trovate dai carabinieri forestale a Mesoraca nelle adiacenze di un magazzino di un’abitazione privata del centro urbano.

I militari, nel corso di un controllo attuato assieme ai colleghi della stazione territoriale dell’Arma in contrada Filippa, hanno trovato e sequestrato gli animali, protetti dalla Convenzione di Washington, che sono stati sequestrati mentre le tre testuggini sono state inviate al Centro recupero animali selvatici di Catanzaro.

La persona trovata in possesso degli esemplari è stata denunciata non essendo stata in grado di fornire alcuna giustificazione o documentazione attestante la provenienza lecita degli esemplari.

Norbert Ciuccariello