Dieta, i dieci alimenti perfetti per dimagrire

La dieta è una questione di calorie, ma non solo. Certamente l’apporto calorico complessivo di una giornata deve essere calibrato a seconda dell’età, sesso, abitudini, ma se si decide di tagliare solo le calorie non si va nella direzione giusta. Poche calorie fanno sì che l’organismo si difenda usando il meno possibile la poco energia che gli arriva, col risultato che consuma pochissimo e perdere peso in questa maniera diventa molto difficile oltre che controproducente.

Per una dieta sana ed un obiettivo assicurato è necessario portare in tavola cibi che abbiano poche calorie ma diano il nutrimento necessario. Tra la verdura e la frutta esistono alimenti con meno di 50 calorie, capaci di dare gusto e varietà alla dieta per perdere peso con soddisfazione nel rispetto della propria salute.

Consigli per la dieta: 10 alimenti con meno di 50 calorie

Zucchine 100 gr di prodotto crudo hanno 16 calorie

Sul podio tra i migliori cibi da utilizzare per perdere peso. Pochissime calorie ma tanta acqua, fibre e potassio. Ha effetti diuretici e depurativi quindi contro la ritenzione idrica e di conseguenza la cellulite. Ideale per il transito intestinale. Al vapore o bollite, con un goccio di olio crudo ed una spruzzata di parmigiano riescono ad accontentare col minimo sforzo.

Melanzane (Unsplash)

Melanzane 100 gr. di prodotto crudo hanno 32 calorie

Un insieme di benefici in un ortaggio viola proprio per un pigmento, la nasunina che è pure un antiossidante notevole. Le melanzane contengono anche l’acido clorogenico, un polifenolo in grado di rallentare l’assorbimento degli zuccheri. Ricche di acqua, fibre e potassio, hanno un effetto diuretico e regolarizzano l’intestino. Anche solo tagliate a fette e grigliate con un goccio d’olio extravergine e prezzemolo, a chi piace l’aglio, ed è un contorno sempre apprezzato.

Rucola 100 gr di rucola hanno 30 kcal.

Un ortaggio dal gran carattere, piccante al punto giusto, è una miniera di vitamina A, importantissima per pelle e mucose, aiuta nella visione notturna, rinforza il sistema immunitario ed è ricca di antiossidanti. Ricchissima di calcio, quindi importante per le ossa e contrasta la osteoporosi. Contiene acqua e fibre, diuretica e facilissima da abbinare in cucina: si accompagna alla carne meglio dell’insalata per quel suo gusto particolare e deciso.

Finocchi 100 gr di prodotto crudo hanno 15 kcal.

Incredibili spezzafame, si possono sgranocchiare crudi e sconditi. Ricchi di acqua e fibre contrastano il gonfiore della pancia e regalano un senso di sazietà notevole. Indispensabili per una dieta a basso contenuto calorico. Perfetti in una varietà notevole di insalate, ottimi se cucinati al vapore oppure in padella con latte e parmigiano.

Radicchio rosso 100 gr. di prodotto crudo hanno 16 kcal.

Il suo sapore amarognolo è dato dalla presenza di sostanze capaci di regalare il senso di sazietà; è ricco di antociani, molto importanti per il loro effetto antinfiammatorio, antiallergenico, antivirale, aiutano a mantenere in salute vasi sanguigni e cuore. Ricco di potassio regolarizza la pressione, contrasta i crampi. Contiene molta vitamina C e semplicemente tagliato a listarelle, spadellato con un goccio di olio extravergine ed un pizzico di sale diventa un goloso accompagnamento a molti piatti.

Ananas (Usplash)

Ananas 100 gr di prodotto hanno 42 kcla.

Conosciamo questo frutto soprattutto per le sue azioni antinfiammatorie ed anticellulite. Contiene infatti la bromelina, un enzima in grado di togliere infiammazioni a tessuti gonfiati dal ristagno di liquidi quindi combatte la ritenzione idrica contrastando la cellulite. Aiuta la circolazione degli arti inferiori ed ha una nota azione digestiva.

Fragole 100 gr. di prodotto hanno 30 kcal.

Sono anch’esse ricche di antociani, importanti per la circolazione dei capillari e dei piccoli vasi sanguigni, contengono molta vitamina C, importante per le difese immunitarie e la loro azione antiossidante è nota. Le fragole fanno bene perché migliorano l’assorbimento del ferro e contribuiscono alla sintesi del collagene, determinante per l’ elasticità della pelle.

Pesche 100 gr. di prodotto hanno 28 kcal.

Sono ricchissime di acqua, al 90%, di potassio, sono ricche di antiossidanti e contengono vitamina C. Diuretiche quindi alleate contro la ritenzione idrica e la cellulite. Fantastiche per la nostra pelle e gli occhi perché contengono anche vitamina A.

Frutti di bosco (Unsplash)

Frutti di bosco 100 gr. di prodotto hanno 33 kcal

In genere si intendono lamponi, more, ribes rossi e neri, fragoline di bosco, mirtilli rossi e neri, tutti ricchissimi di vitamina C, fibre, acqua, e vitamine del gruppo B. Contengono fibre e sali minerali, fruttosio e sostanze fenoliche. Antiossidanti ed estremamente versatili si possono gustare al naturale con grande soddisfazione.

Mele 100 gr. di prodotto hanno kcal 52

Sono i frutti più comuni e celeberrimi per ogni dieta. Hanno talmente tante proprietà da essere considerate le migliori alleate per contrastare i morsi della fame: sono ricche di fibre solubili che nello stomaco aumentano di volume e saziano a lungo. Nelle mele troviamo anche le vitamine C, PP, B1, B2, A, e contengono acido malico circa 0,6-1,3 grammi. Sia nella polpa che nella buccia sono inoltre presenti eteri, tannini, alcoli, aldeidi e un elevato numero di terpeni che rendono il loro profumo davvero irresistibile. Aiutano a ridurre il colesterolo cattivo, combattono la diarrea ma pure la stipsi. Facili da digerire aiutano a combattere il cancro al colon. Andrebbero mangiate con la buccia se di provenienza biologica. In Italia ce ne sono una varietà infinita, tanto da accontentare ogni gusto.