Cibi anti caldo per un’estate golosa e freschissima

Cosa mangiare per combattere caldo e l'afa e sentirsi in forma.

Ogni volta che si ripresenta l’estate ed il caldo che la contraddistingue è come se fossimo presi alla sprovvista. Per chi soffre di pressione bassa diventa difficile anche solo alzarsi la mattina e durante la notte non tutti godono della temperatura ideale per un sonno tranquillo. Diventa quindi importante una certa attenzione al cibo che si mette in tavola nel totale rispetto del gusto e della salute.

È facile e poco dispendioso perché in nostro aiuto, come sempre, arriva la natura e a noi non resta che farne tesoro per assicurarci tutti i benefici che ci assicurano: sensazione di freschezza ed ottima forma fisica, perfetta per sfoggiare un corpo a prova di costume da bagno.

Cosa si può fare quando l’afa ci attanaglia? Prima regola da rispettare: bere tanta acqua, nella misura di due litri al giorno, anche perché una parte viene espulsa con la sudorazione. Consigliati anche frullati di frutta e verdura, spremute di frutta fresca, centrifughe o estratti.

Quando il caldo raggiunge temperature notevoli è anche consigliabile assumere sali minerali extra ma se ci aiutiamo a tavola consumando cibi sani che potremmo considerare anti afa avremmo assicurato il cibo fresco, sano e buono, senza dover aggiungere alcun integratore.

Qualche esempio

Il cetriolo: dal gusto freschissimo lo possiamo aggiungere all’ insalata ed è composto al 96% di acqua. Ha un’azione disintossicante, rinfrescante, diuretica ed è ricco di vitamina C, aminoacidi e sali minerali.

Il melone: fresco e gustoso, ricco di acqua e vitamine A e C , aiuta la pressione arteriosa e favorisce la pressione sanguigna. Da unire a prosciutto, fichi o da porre in freezer per 10 minuti e servirlo a mo’ di gelato creando fresche palline da porre in una ciotola.

L’anguria: contiene una grande quantità di acqua oltre ad avere proprietà antiossidanti, quelle che contrastano i radicali liberi, e sali minerali, potassio e magnesio, quindi perfetta per curare quel senso di spossatezza; è inoltre un ottimo dissetante e con una fetta di anguria è subito festa.

La pesca o l’albicocca: ricchissime di betacarotene aiutano a proteggere la nostra pelle e gli occhi. Hanno proprietà leggermente lassative e disintossicanti, rinfrescano ed è difficile che non piacciano anche ai bambini.

La zucchina: ortaggio perfetto per le diete ipocaloriche perché ne contiene davvero poche, oltre alle vitamine A e C, carotenoidi ed è ricca di minerali: tagliata alla julienne si può aggiungere a fresche insalate ed è un ortaggio così versatile da potersi cucinare in tantissimi modi.

Petto di pollo (Pexels)

Anche il pollo è considerato un cibo anti caldo se vogliamo un altra fonte di proteine: è leggero, contiene vitamine B1 e B2, sali minerali, tra cui magnesio, selenio, sodio e potassio, si digerisce con facilità e si pò cucinare facilmente, soprattutto alla piastra, al vapore. Anche il pollo si può aggiungere a pezzetti nelle nostre insalate.

E le uova, cotte in camicia o sode, rappresentano un’ ottima fonte di proteine da aggiungere alla nuova dieta.

Cibi da evitare o limitare

Insaccati ed alimenti stagionati, alcol e bevande zuccherate.

Se ci abituiamo a consumare una prima colazione con yogurt, frutta fresca e cereali integrali per poi mangiare spesso e poco, allora potremmo affrontare la colonnina di mercurio che raggiunge temperature alte senza alcun disturbo e con il piacere di star bene, anche a tavola.