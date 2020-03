“Discoteche chiuse e feste in casa? E’ stupido” monito dalla Germania

BERLINO. “Non ha senso chiudere le discoteche se poi si fanno le feste a casa. Lo dico perché adesso si organizzano i cosiddetti ‘Corona-Party’. Per favore non fatelo”. Lo ha detto Lars Schaade, del Robert Koch Institut, in conferenza stampa a Berlino.

“I contatti vanno evitati”, ha aggiunto. A una domanda sulle drastiche norme italiane, Schaade ha risposto: “Servono a evitare i contatti, in questo senso sono utili”.