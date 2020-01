Donna massacrata di botte e uccisa dal marito a Mazara del Vallo

La Sicilia è scossa nel profondo dall’ennesimo femminicidio: la scorsa notte, a Mazara del Vallo, una donna è stata uccisa dopo essere stata brutalmente malmenata dal marito nell’abitazione in cui vivevano. L’uomo è stato immediatamente condotto in commissariato e la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio che adesso dovrà essere convalidato dal gip.

La vittima è Rosalia Garofalo, 54 anni che viveva insieme al marito, Vincenzo Frasillo, 53 anni, in via Calipso. La donna in passato aveva denunciato il marito per maltrattamenti. A dare l’allarme alla polizia sono stati i vicini di casa della coppia, che avevano sentito delle urla provenire dall’abitazione.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna che secondo le prime ipotesi sarebbe stata massacrata di botte fino alla morte, come dimostrato dai lividi e tumefazioni riscontrate sul cadavere della vittima. La donna in passato aveva denunciato il marito per maltrattamenti, l’ultima volta nell’aprile scorso. In almeno due occasioni però aveva deciso successivamente di ritirare gli esposti.