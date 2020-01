Donna uccisa da un colpo di pistola in casa, fermato il marito

OSTUNI. Ancora un dramma fra le mura domestiche. Una donna di 46 anni è stata uccisa in casa a Ostuni da un colpo di pistola che l’ha prima ferita a un braccio e poi colpita al torace. Il marito è in stato di fermo: ha raccontato alla Polizia di averle sparato per errore mentre puliva l’arma, che è risultata detenuta illegalmente. L’uomo, già noto alla forze dell’ordine, ha raccontato di aver sparato per errore mentre puliva l’arma, detenuta illegalmente.

La vittima, Giovanna De Pasquale, aveva 46 anni. Indagini sono in corso. Aggredito un giornalista giunto sul posto per seguire la tragica vicenda. I fatti si sono verificati in una villa di contrada Malandrino, alla periferia della Città bianca, attorno alle 23. Sul posto sono intervenuti la Squadra mobile della questura di Brindisi e i poliziotti del commissariato. Il medico legale incaricato dalla procura ha eseguito una prima ispezione esterna. I rilievi sono in corso. I poliziotti stanno compiendo verifiche sul racconto fatto dall’uomo.