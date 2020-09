Vibo Valentia, dopo la sparatoria si costituisce il feritore di marito e moglie

Si è costituito in Questura, a Vibo Valentia, il presunto autore della sparatoria nel corso della quale sono rimasti feriti in modo non grave due persone, marito e moglie.

Il fatto è avvenuto in località Feudotto. L’uomo ferito, quarantenne, è stato ricoverato in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi mentre la donna, coetanea, è stata ferita in modo lieve. Il presunto sparatore avrebbe speronato con il suo mezzo l’auto dei coniugi. Ne sarebbe seguita la lite e il ferimento a colpi di pistola.

Questura di Vibo Valentia (Facebook)

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, per i rilievi del caso, e il 118 giunto per soccorrere le due persone colpite dagli spari. Gli investigatori stanno cercando di capire il movente alla base della sparatoria.