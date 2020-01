Dsa e oltre: 18 gennaio incontro gratuito per conoscere Adhd e Dsa

Si terrà domani sabato 18 gennaio a Trofarello nella sede del Centro ‘Dsa e Oltre‘, in Via San Giovanni Bosco 9, un incontro gratuito pensato per i genitori dal titolo: “Informare per Formare e Crescere i nostri figli”. Lo scopo dell’incontro è molteplice fa sapere il Presidente dell’Associazione Rosario Capraro: “Sarà sia un momento informativo e formativo per conoscere strategie efficaci, ma sarà soprattutto un momento per confrontarci sulle problematiche reali concrete e quotidiane.“

“L’obiettivo di questo importante evento – prosegue il Presidente Capraro – che abbiamo voluto organizzare in sede, affinché i genitori possano vedere e testare ‘con mano’ il nostro Centro, è quello di rispondere più efficacemente alle esigenze dei familiari di ragazzi ADHD e DSA. Perché se si conosce il problema, lo si affronta con maggiore serenità usando gli strumenti giusti e si arriva prima agli obiettivi desiderati, per il benessere del bambino e della famiglia stessa”.

L’incontro che sarà coordinato dalla Dott.ssa Onorato Valentina psicologa-psicoterapeuta e dalla Dott.ssa Arena Christelle pedagogista, counselor e genitore competente AIFA è così strutturato: 9:30 registrazione dei partecipanti, ore 10:00 si entrerà nel vivo dell’incontro con la tematica “Conoscere ADHD e DSA”, nello specifico si spiegherà ai genitori presenti come fare i compiti e comunicare con la scuola. Come organizzare il tempo libero e le varie attività. Saranno poi fornite delle Pillole di normativa. Alle 11.30 è previsto lo spazio domande a cui seguiranno i saluti.

Il volantino dell’evento di sabato 18 gennaio 2019

Nel corso dell’incontro si parlerà anche per chi fosse interessato del Parent Training un progetto importante realizzato in collaborazione con Associazione AIFA Onlus. Si tratta di un’iniziativa rivolta ai genitori di bambini e ragazzi con disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) e/o difficoltà e disturbi del comportamento.

Il parent training è uno degli interventi psicologici di natura psicoeducativa più efficaci, rivolto ai genitori che desiderano da un lato migliorare le relazioni con i propri figli, affetti da ADHD e/o difficoltà/disturbi del comportamento, e dall’altro affrontare efficacemente i problemi educativi. Fornisce conoscenze e abilità per affrontare le dinamiche, i punti di forza e di debolezza del nucleo famigliare.

Lo Scopo che il parent training si prefigge è rendersi “consapevoli” dei pensieri, emozioni e modalità relazionali di ciascun genitore per promuovere sempre più risposte regolate, funzionali e integrate. L’Adhd, ci tengono a precisare i professionisti che lavorano con passione nel Centro: “è una sfida possibile se affrontata insieme”