Due fratelli cadono in un silos, uno muore l’altro è in gravi condizioni

CUNEO. E’ caduto nel silos dopo essere svenuto, forse a causa di esalazioni, Davide Gennaro, il 22enne morto questa mattina nell’azienda agricola di famiglia a Cavallermaggiore, nel Cuneese. Ricoverato in rianimazione in gravi condizioni il fratello di 25 anni, finito anche lui nel silos dopo essere svenuto.

A differenza di quanto appreso in un primo momento non ci sarebbe stato dunque nessun cedimento del tetto del silos, alto una quarantina di metri e riempito ieri sera con mangime per animali. A dare l’allarme è stato il padre dei due giovani, impegnati in una ispezione del silos, titolare dell’azienda agricola. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco di Saluzzo, Savigliano, Cuneo e Alba, anche con il Nucleo Saf (speleo alpino fluviale), intervenuti sul posto con l’équipe medica del 118, i carabinieri e lo Spresal dell’Asl Cn1.