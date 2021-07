È italiana la ciliegia più pesante del mondo: il frutto pesa 33 grammi

La ciliegia più pesante del mondo è stata raccolta in Italia: pesa 33 grammi ed è stata prodotta in un’azienda di Pecetto, comune in provincia di Torino, di proprietà della famiglia Rosso. Lo rende noto la Coldiretti che sottolinea come il record mondiale sia arrivato nonostante il 2021 non sia stata un’annata particolarmente favorevole per uno dei frutti più amati dagli italiani: quest’anno il maltempo ha decimato la frutta italiana con la perdita di una ciliegia Made in Italy su quattro ed una produzione nazionale complessiva attorno agli 80 milioni di chili, il 25% in meno rispetto alla stagione passata.

La ciliegia gigante in questione appartiene alla varietà Carmen, a maturazione medio-precoce con pianta di vigore medio-elevato e portamento assurgente, che quest’anno ha garantito raccolti importanti di dimensioni davvero eccezionali.

Una ciliegia gigante da Guiness World Record

Il primato è stato raggiunto seguendo il regolamento del Guinness World Records, nato a Dublino nel 1955 e ora con sede a Londra, che attraverso i misuratori ufficiali italiani dell’INRiM, l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ha certificato la misura record di 33,0518 grammi con una bilancia precisa al decimillesimo di grammo. Il precedente primato apparteneva sempre ad una ciliegia italiana: un frutto della varietà Sweet Stephany, proveniente dal ceraseto sperimentale dell’azienda di Salvi Vivai a Runco di Portomaggiore, nel Ferrarese, ha fatto registrare un peso di 26,45 grammi.

La famiglia Rosso di Pecetto con la ciliegia record da 33 grammi certificata dal Guinness World Records (Coldiretti)

L’Italia è il primo produttore di ciliegie in Ue

L’Italia è il principale produttore dell’Unione Europea con quasi 30mila ettari coltivati situati per il 62% in Puglia, seguita da Campania, Emilia-Romagna, Veneto e Lazio. “Le ciliegie – fa sapere la Coldiretti – grazie al loro sapore dolce e intenso, ottengono grande successo sia da parte degli adulti che dei bambini ma possiedono anche proprietà benefiche per l’organismo prima fra tutte quella antinvecchiamento poiché contengono moltissimi flavonoidi (polifenoli), sostanze antiossidanti che contrastano i radicali liberi, rallentano il processo di invecchiamento cellulare. I flavonoidi presenti, specialmente gli antociani, le rendono peraltro un ottimo rimedio antidolorifico, con effetto simile a quella dell’aspirina, ma senza gli effetti collaterali di questa“.

Caratteristiche e peculiarità delle ciliegie: poche calorie, tanti sali minerali e oligoelementi

Inoltre le ciliegie sono uno dei frutti con meno calorie e contengono vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B, sono una fonte da non sottovalutare di sali minerali, come ferro, calcio, magnesio, potassio e zolfo. Presentano oligoelementi importanti, con particolare riferimento a rame, zinco, manganese e cobalto, e inoltre contengono la melatonina, un ormone che favorisce il sonno in condizioni quanto più fisiologiche possibili. Studi avviati nell’ambito dell’Università del Texas Health Sciences Center a San Antonio attestano che il consumo di questi frutti aiuta infatti a contrastare attivamente l’insonnia.