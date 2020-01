E’ morto il nutrizionista Migliaccio volto tv di Scienza dell’alimentazione

ROMA. Pietro Antonio Migliaccio è morto improvvisamente nella notte a Roma in seguito a un malore. La notizia della scomparsa del medico nutrizionista e dietologo, diventato negli anni anche punto di riferimento in numerose trasmissioni televisive Morto a Roma a 86 anni il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio, era volto noto della televisione e docente in Scienza dell’alimentazione. La notizia che è stata resa nota sul sito del suo studio medico ha ripidamente fatto il giro d’Italia. Specialista in Gastroenterologia, presidente emerito della Società italiana di Scienza dell’Alimentazione aveva infatti partecipato a numerose trasmissioni come divulgatore. Era fra i massimi esperti in Italia di nutrizione e sostenitore della dieta Mediterranea, contro gli eccessi delle diete estreme.

Per la sua notorieta’ era stato anche imitato da Fiorello, provocando il divertimento dello stesso scienziato. Nato a Catanzaro nel 1934 per oltre 25 anni è stato ricercatore dell’Istituto nazionale della Nutrizione. Fra le sue cariche Laureato a Roma presso l’Università La Sapienza in Medicina e Chirurgia. Libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia; esperto in Auxologia. Immediato il ricordo commosso pubblicato da Barbara Palombelli: “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lacia un vuoto immenso – scrive la conduttrice su Facebook – 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”.