È morto Michele Merlo, il cantante colpito da una leucemia fulminante

È morto nella tarda serata di ieri il cantante Michele Merlo, in arte Mike Bird, ex concorrente di X Factor e di Amici. Aveva 28 anni. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A comunicare il decesso i consulenti della famiglia in una nota.

Le condizioni dell’artista originario di Marostica, in provincia di Vicenza, erano peggiorate nel corso delle ore. “Michele si sentiva male da giorni – racconta la famiglia in una nota – e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al Pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Nell’ultimo post su Instagram, risalente a quattro giorni fa, Michele aveva pubblicato la foto di un tramonto accompagnata dalla didascalia: “Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?“. Alcuni utenti sui social hanno interpretato la frase come una richiesta d’aiuto, mentre il tramonto potrebbe simboleggiare qualcosa che volge al termine. un messaggio premonitore? Questo nessuno lo sa.

La famiglia Merlo ha inoltre voluto smentire alcune fake news che si erano diffuse attraverso i social network nelle quali veniva affermato che Michele fosse stato recentemente vaccinato contro il Covid e che l’aggravio delle sue condizioni fisiche fosse una conseguenza dell’inoculazione: “Ci tentiamo a smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Michele Merlo, nato a Marostica ma cresciuto tra l’Inghilterra e l’Italia, aveva partecipato nel 2016 al provino per X Factor, ma non era riuscito ad andare oltre i bootcamp. A scartarlo era stata Arisa che faceva il giudice per la categoria dei ragazzi dai 16 ai 24 anni.

L’anno successivo, nel 2017, era riuscito ad entrare a far parte della sedicesima edizione del programma Amici condotto e ideato da Maria De Filippi. Il suo primo inedito nello show fu ‘Closer‘, mentre il secondo si intitolava ‘Desire‘. Al termine della trasmissione si classificò quinto.

Il suo primo album, pubblicato tre anni fa, si intitola Cinemaboy, mentre il secondo è Cuori Stupidi, uscito nel 2020. Tra i singoli più celebri di Mike spiccano i brani ‘Tutto per me‘, ‘Mare‘, ‘Non mi manchi più’, ‘Aquiloni’, ‘Vorrei proteggerti dal mondo’ e ‘Tivù‘.

Fan e colleghi, da Emma Marrone a Francesco Facchinetti, da Ermal Meta a Aka7even, concorrente dell’ultima edizione di Amici, allo stesso programma di Maria De Filippi, hanno invaso nelle scorse ore i social di messaggi di affetto, incoraggiamento e solidarietà.

