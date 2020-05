E’ morto Sam Lloyd l’avvocato Bukland nella serie “Scrubs”

E’ morto Sam Lloyd, l’attore americano famoso per il personaggio dell’avvocato Ted Buckland nella serie tv ‘Scrubs’- Medici ai primi ferri’. Aveva 56 anni e l’annuncio della scomparsa, la sera del 30 aprile a Los Angeles, è stata data dal suo agente, Kevin Turner, su ‘The Hollywood Reporter’ online.

Nato a Weston, nel Vermont, il 12 novembre 1963, Sam Lloyd era nipote dell’attore Christopher Lloyd. Nel gennaio 2019 gli era stato diagnosticato un tumore al cervello inoperabile. Il produttore di Scrubs, Tom Hobert, e sua moglie Jill avevano lanciato una campagna per raccogliere fondi per curare l’attore, su GoFundMe, che ha incassato circa 160.000 dollari. “Riposa in pace a uno degli attori più divertenti con cui abbia mai avuto la gioia di lavorare. Ricorderò per sempre il tempo che ho trascorso con te, Sammy” ha scritto su twitter la star di Scrubs, Zach Braff in ricordo dell’attore.