È ufficiale: Vasco rimanda tutti i concerti di un anno

“Stessa spiaggia, stesso mare” è il titolo di un famoso brano, del 1963, scritto da Mogol e musicato da Piero Soffici, canzone che sanciva ufficialmente l’inizio della stagione estiva. Anche Vasco Rossi ha deciso in qualche modo di prendere spunto da questo titolo per annunciare ai fans e all’Italia intera lo slittamento di un anno di tutti i suoi concerti: “Stesse città, stessi festival, stesso mese giugno 2021.“

Il Blasco nazionale ha deciso di comunicare la notizia attraverso Facebook, una decisione prevedibile in quanto le disposizioni varate a causa dell’emergenza Coronavirus prevedono un numero massimo di 1000 spettatori all’aperto per concerto o evento. Eventualità che per forza di cose il cantante di Zocca non può prendere in considerazione a causa dell’ingente numero di spettatori presenti ai suoi eventi.

Qualcuno ha ironizzato affermando che nel caso in cui Vasco dovesse decidere di esibirsi seguendo le attuali norme dovrebbe fare un tour permanente attivo 365 giorni l’anno, sette giorni su sette, con tre spettacoli al giorno: uno al mattino, uno al pomeriggio e infine l’ultimo alla sera. E non è certo che possa raggiungere gli stessi numeri raccolti con quattro o cinque date, negli stadi o in altri spazi aperti, in situazioni di normalità.

Il claim che Vasco lancia in attesa del prossimo tour denominato Non stop live festival è “Rimanere vivo, sano e lucido fino a giugno 2021“. Gli organizzatori fanno sapere che sono già oltre 360.000 gli spettatori già prenotati e i biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021. Mentre chi sarà obbligato a rinunciare potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto oppure richiedere il rimborso tramite un “voucher” che potrà essere richiesto entro il 26 Giugno 2020.

Vasco Rossi (Facebook)

Il rocker più amato d’Italia, non me ne vogliano i fans di Ligabue, ha espresso grande soddisfazione in vista del prossimo tour e della possibilità di poter presto riabbracciare i propri fan. In attesa del prossimo anno Vasco

è ritornato in sala di incisione, con Vince Pastano, per continuare il lavoro iniziato allo Speak Easy di Los Angeles. Non si sa se siano in progetto nuove canzoni, ma nel post afferma che “gli indizi ci sono tutti, eccome!” E allora non ci resta altro che aspettare le prossime mosse del Komandante.

CALENDARIO VASCO NON STOP LIVE FESTIVAL 2021:

13 GIUGNO 2021 – I-DAYS Milano – in sostituzione della data del 15 giugno 2020

– in sostituzione della data del 15 giugno 2020 18 GIUGNO 2021 – FIRENZE ROCKS -Visarno Arena in sostituzione della data del 10 giugno 2020

-Visarno Arena in sostituzione della data del 10 giugno 2020 22 GIUGNO 2021 – IMOLA Autodromo Int. Ferrari in sostituzione della data del 26 giugno 2020

in sostituzione della data del 26 giugno 2020 26 GIUGNO 2021 – ROCK IN ROMA Circo Massimo in sostituzione della data del 19 giugno 2020

Circo Massimo in sostituzione della data del 19 giugno 2020 27 GIUGNO 2021 – ROCK IN ROMA Circo Massimo in sostituzione della data del 20 giugno 2020

Carlo Saccomando