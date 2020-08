TOKYO. La Borsa di apre la seduta in leggero calo: l’indice Hang Seng cede lo 0,09%, attestandosi a 25.469,77 punti. Apertura in leggero rialzo per le Borse cinesi: l’indice Composite di Shanghai segna un progresso dello 0,11%, a 3.333,49 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,16%, a quota 2.241,53.