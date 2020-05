È uscito il video di “Broken”, nuovo brano inedito di Daniele Vitale Sax

Il sassofonista italiano più famoso sul web, Daniele Vitale, debutta ufficialmente sulla scena musicale con il suo primo album, dal titolo “Daniele Vitale Sax Album” al cui interno sono contenuti ben 13 brani, di cui 3 inediti.

Oggi su Youtube, Facebook e Instagram è stato pubblicato il video del brano inedito “Broken“(ft. Shon Won), che è stato girato sulle pendici del Vesuvio. Oltre alla straordinaria capacità creativa del musicista campano un elogio va fatto alla scelta del set del nuovo video, che attraverso le immagini di uno straordinario paesaggio mozzafiato valorizzano ancora di più il lavoro dell’artista.

Non è una novità che Daniele Vitale riesca ancora una volta a sorprendere il pubblico, ci aveva già abituato a performance eccezionali tra le vie di Napoli, capaci di catalizzare l’attenzione sia del pubblico dal vivo che di quello sul web.

Daniele Vitale

Inoltre durante il periodo del lockdown, causato dall’emergenza Coronavirus, il sassofonista grazie alle sue performance casalinghe è riuscito a raggiungere milioni di visualizzazioni grazie a video nei quali si è esibito in celebri cover come “Vivo per lei“, “Dont’ you worry child“, “Bella Ciao” e il tormentone “Coffin dance“. Gli ultimi due brani citati solo su YouTube hanno raccolto 9,3 milioni e 10 milioni di views. Numeri da record.

L’augurio è che il primo album di Vitale possa riscuotere un discreto successo. È possibile acquistare l’album al seguente link: https://www.danielevitalesax.it/prodotto/daniele-sax-vitale-album/

Carlo Saccomando