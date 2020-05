Effetto lockdown: volano in Borsa le azioni Amazon e Netflix

Con mezzo mondo a casa a causa del lockdown imposto per cercare di contenere il numero dei contagi da Covid-19, alcune aziende sono riuscite a trarre degli enormi vantaggi. In questi mesi dove stare a casa è stata la regola da seguire, acquistare online e guardare serie TV è diventata abitudine sempre più diffusa. Era prevedibile, quindi, un ulteriore successo di colossi come Amazon e Netflix le cui azioni stanno letteralmente volando in Borsa.

Che Jeff Besos sia attualmente tra gli uomini più ricchi del mondo, grazie ad Amazon, è risaputo ma di certo anche il gruppo di Reed Hastings non se la passa male. Anche le azioni di Netflix hanno raggiunto in questo periodo dei nuovi massimi. Un vero e proprio boom, che probabilmente sarebbe arrivato comunque, ma che di sicuro la crisi sanitaria globale ha velocizzato i tempi.

Jeff Bezos, Ceo e presidente di Amazon (Twitter)

Possibile trarre opportunità da tutto questo? Assolutamente sì. Probabilmente non tutti sanno che è possibile investire su Amazon. Grazie ad una guida di approfondimento come quella proposta da Affari Miei è possibile scoprire come comprare azioni Amazon ed in che modo annoverarle nel proprio portafoglio di investimento, meglio se col supporto e la consulenza di professionisti qualificati.

Le azioni di Amazon, così come quelle di Netflix, in questo preciso momento storico sono tra le più quotate in Borsa, ed è possibile acquistarle anche in Italia. La possibilità di acquisto si ha sia attraverso le banche tradizionali che attraverso alcune piattaforme online. In alcuni casi è possibile individuare alcune piattaforme online che richiedono zero commissioni per l’utente finale, così da massimizzare i possibili profitti.

Il consiglio da seguire è di avere sempre una visione di insieme prima di iniziare ad investire in azioni. Come sempre quando si parla di investimenti e di settori che potrebbero essere più proficui di altri, si deve ricordare che è fondamentale avere consapevolezza in quello che si fa.

Non solo. Si deve sempre ricordare di investire solo cifre che ci si può permettere di perdere. Non fare mai scelte azzardate, quindi, poiché il rischio è quello di pentirsene. Proprio per questo motivo è sempre importante selezionare e leggere delle guide, degli approfondimenti e confrontarsi con chi nel settore degli investimenti opera da tempo.