Egitto, resta in carcere per altri 15 giorni Patrick Zaky

IL CAIRO. E’ stata rinnovata per altri 15 giorni la custodia cautelare in carcere per George Patrick Zaky, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato in Egitto per propaganda sovversiva su Facebook.

Lo ha reso noto la sua legale Hoda Nasrallah.

La decisione è stata presa dopo un’udienza presso la Procura per la Sicurezza dello Stato al Cairo. In procura erano presenti diplomatici italiani, dell’Ue e svizzeri.