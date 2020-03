Esplode palazzina nel bergamasco, una vittima

Una palazzina è esplosa a Seriate (Bergamo), cittadina situata in delle zone più colpite dal coronavirus, in via Dante. Secondo le prime ricostruzioni sembra che sia stata causata da una bombola di gas. Nell’esplosione è morta una persona. Lo scoppio si è verificato in centro a Seriate, accanto alla chiesa parrocchiale e ha sventrato un’abitazione, i cui detriti sono finiti in strada.

Esplosione in una palazzina in via Dante Alighieri a Seriate (BG) #16marzo 8:30: una donna ferita estratta dalle macerie, rinvenuto un corpo privo di vita. Squadre #usar #vigilidelfuoco al lavoro



USAR= Urban Search And Rescue pic.twitter.com/vk4XNsRzyE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 16, 2020 Immagini girate dai Vigili del Fuoco (Twitter)

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e il 118. I carabinieri indagano sulle cause dell’esplosione. Anche una donna di 59 anni, che è stata portata in eliambulanza all’ospedale Niguarda di Milano, è rimasta ferita in modo grave nell’esplosione.