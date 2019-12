Ex Ilva: raggiunte intese tra azienda e commissari

TARANTO. “La verità è che il governo ha ceduto al ricatto della multinazionale. Il costo di questa insensata resa lo vogliono far pagare ai lavoratori ed alla città. Lo stabilimento non conoscerà mai un rilancio produttivo che coniughi davvero ambiente, salute e lavoro ed è destinato a morire senza alcun progetto sociale e produttivo alternativo. Usb non ci sta e metterà in campo la massima mobilitazione contro l’accordo governo-ArcelorMittal. Non permetteremo che ci siano licenziamenti”. Questo il pensiero dell’Unione Sindacale di Base di Taranto pochi giorni fa. La notizia di oggi riguarda, invece, i commissari straordinari dell’ex Ilva e ArcelorMittal che hanno raggiunto l’intesa di base per la trattativa della ristrutturazione del contratto originario di affitto e vendita degli stabilimenti, e per l’operazione finanziaria di rilancio del polo siderurgico con base a Taranto. Pare che la futura negoziazione si svolgerà fino al 31 gennaio prossimo.