F1, Max Verstappen chiude con il botto la stagione 2020, malissimo le Ferrari

ABU DHABI. Max Verstappen conquista l’ultima gara stagionale di Formula 1. Il pilota della Red Bull è partito dalla pole position e ha vinto a mani basse il Gran Premio di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Si tratta di un autentico dominio da parte dell’olandese, che al traguardo ha preceduto con un distacco abbastanza consistente i rivali della Mercedes Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, rispettivamente al secondo e terzo posto.

Quarto posto per Alexander Albon su Red Bull Racing, quinto per Lando Norris su McLaren e sesto per Carlos Sainz (McLaren) che già da domani comincerà lavorare in casa Ferrari. E a proposito del Cavallino ancora una volta la prova di Leclerc (tredicesimo) e Vettel (quattordicesimo) è stata imbarazzante: ambedue dietro all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, senza punti e addirittura doppiate.

Sfortunata invece la prova di Sergio Perez alla sua ultima gara in Racing Point: il pilota messicano si è dovuto ritirare dopo appena 10 giri (dei 55 complessivi) a causa di un problema alla monoposto. Il vincitore dello scorso GP a Sakhir, partiva dall’ultima fila ed era quattordicesimo al momento del ritiro. Il suo è l’unico ritirato della corsa.