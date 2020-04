Fca e sindacati hanno raggiunto l’accordo per le misure nella fase due

TORINO. Obbligo di mascherina per l’intero personale, rilevazione delle temperature prima dell’ingresso in azienda, mantenimento della distanza di almeno un metro, sanificazione degli ambienti, procedure per evitare assembramenti nelle mense e negli spogliatoi, uso dello smart working e formazione del personale.

Sono alcune delle misure previste dall’accordo tra Fca e sindacati metalmeccanici per affrontare la fase 2 dell’emergenza.

Norbert Ciuccariello