Festeggia il compleanno della mamma al confine tra Veneto e Trentino

Cosa è capace di fare una madre per il proprio figlio e viceversa. Dopo quasi due mesi di quarantena forzatamente distanti, per effetto del lockdown, con l’inizio della Fase 2 Francesco Piacentini ha deciso di incontrare sua madre Delma al confine tra Veneto e Trentino, a Pian delle Fugazze.

Un modo per vedersi pur rispettando le regole imposte dall’emergenza sanitaria e un’occasione per festeggiare il compleanno. “Lei vive in Veneto, io in Trentino. Il primo maggio ho compiuto gli anni ed era disperata.” ha dichiarato l’uomo. Per festeggiare è bastato portare un tavolino, posate e bicchieri di plastica, tovaglia, una bottiglia di spumante tenuta in fresco e la classica torta di pasticceria sul cui centro si ergeva non una semplice candelina bensì una candela a fontana luminosa, molto più simile ad un candelotto di dinamite.

Francesco ha realizzato il video che in seguito ha pubblicato sul suo profilo Facebook, dove ha riscosso molto successo

Carlo Saccomando