Film Fest di Taormina tra commedie, horror e grandi storie di donne

In questi giorni a Taormina c’è la 67esima edizione del Film Festival. La manifestazione, iniziata il 27 giugno e che giungerà al termine il 3 luglio, si sta svolgendo presso l’incantevole Teatro Antico di Taormina. In concorso sei opere prime e seconde e sei grandi première nazionali e internazionali.

I film “Occhi Blu” di Michela Cescon, “Honeymood” dell’israeliana Tanya Lavie e “Fractal” dell’iraniana Rezvan Pakpour hanno come tema principale la bellissima e tormentata figura femminile. Nel settore del cinema europeo ed extra-europeo troviamo invece “Next Door” del tedesco Daniel Brühl, “La signora delle rose (La fine fleur)” del francese Pierre Pinot e “Long Day” del cinese Yumo Luo. Tra i film per le famiglie troviamo “Peter Rabbit 2- Un birbante in fuga” di Will Gluck, invece sul tema del razzismo, negli ultimi tempi molto evidenziato negli Stati Uniti, troviamo il film “Summer of Soul”.

Tra i documentari troviamo “Lo schermo a tre punte” con un incontro con il regista Giuseppe Tornatore e “Sulle tracce di Goethe in Sicilia” scritto e interpretato dal regista tedesco Peter Stein che ripercorre, dopo 230 anni, le tracce del celebre Viaggio in Sicilia di Wolfgang Goethe.

Sale l’attesa per i film italiani in concorso: “Boys”, “La terra dei figli”, “Atlas” e “A Classic Horror Story”

Un’attenzione particolare è riservata ai film italiani che dimostrano la straordinaria vitalità e varietà dell’industria filmica nazionale. Tra i film italiani troviamo la divertente commedia road movie “Boys” di Davide Ferrario, l’inquietante distopia de “La terra dei figli” di Claudio Cappellini, il toccante intimismo di “Atlas” di Niccolò Catelli e l’horror di “A Classic Horror Story” di Roberto De Feo e Paolo Strippoli in uscita sulla piattaforma streaming Netflix il 14 luglio.

Il festival ospita inoltre, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale del Turismo, il premio ENIT “Il cinema che promuove la bellezza italiana”, dedicato al film che ha promosso maggiormente la bellezza del territorio italiano.

In apertura, il festival ha celebrato l’attore Nino Manfredi, nel centenario dalla nascita. Per questa occasione la famiglia di Manfredi ha deciso di assegnare un premio ad un attore che abbia rivelato un talento speciale, non solo nella commedia. Anche lo scrittore Leonardo Sciascia viene celebrato nel centenario dalla sua nascita con la mostra Cinema e Legalità e la presentazione del libro Sciascia e il cinema, conversazioni con Fabrizio di Fabrizio Catalano, nipote dello scrittore.

“Black Widow” in anteprima mondiale al Taormina Film Fest

Il film Marvel “Black Widow” in anteprima assoluta mondiale al Taormina Film Festival

Infine nella serata conclusiva della rassegna, sabato 3 luglio alle ore 21:30, nella fantastica cornice di Palazzo dei Congressi verrà proiettato in anteprima mondiale l’ultima pellicola dell’universo Marvel: “Black Widow”. Si tratta del primo film della cosiddetta “Fase Quattro” della Marvel e 24esimo di tutta la saga cinematografica. La storia è incentrata sul personaggio di Natasha Romanoff, interpretata da Scarlett Johansson, in seguito agli eventi del film “Captain America: Civil War“. La pellicola è tra le più attese dell’estate e in molti ipotizzano che in questo particolare momento storico, post lockdown, possa aiutare a rilanciare tutto il settore.

Il festival è composto dunque da una settimana ricca di appuntamenti, in cui le dodici anteprime dei film si alternano agli incontri con i protagonisti, le mostre ed i panel.

