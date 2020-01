Formia, uccide una coppia e si suicida per una questione di eredità

FORMIA. Un uomo di 64 anni ha sparato e ucciso la cugina di 67 anni e il marito di lei, 70enne, prima di togliersi la vita. Le tre vittime abitavano nello stesso palazzo, che affaccia su piazza Mattei, e, secondo una prima ricostruzione, alla base della tragedia ci sarebbero questioni legate all’eredità. Ma saranno le indagini dei carabinieri a far luce sull’accaduto. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare i decessi.

L’allarme è scattato, poco dopo le 17.30, e a lanciarlo è stato un residente della palazzina che ha trovato la donna riversa a terra sulle scale del condominio. Nell’appartamento della coppia c’era il cadavere del marito mentre all’interno della propria abitazione è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’autore del duplice omicidio. L’episodio è accaduto nel pomeriggio a Formia, in provincia di Latina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Latina. Alla base dell’episodio una lite legata a questioni di eredità.