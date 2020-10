Francia, arrestato un italiano sospettato di 160 stupri

È stato arrestato in Francia un cittadino italiano sospettato di 160 tra stupri e aggressioni sessuali. Ad annunciarlo la polizia francese che ha eseguito l’arresto su un mandato europeo diramato dalla Germania. L’uomo, un 52enne, è stato fermato a Rumersheim-Le-Haut, cittadina situata a sud di Strasburgo.

L’ipotesi è che abbia stuprato o abusato dei figli delle sue compagne tra il 2000 e il 2014. Secondo le forze dell’ordine francesi sono addirittura 122 le inchieste aperte a suo carico. Per le autorità francesi l’uomo aveva deciso di rifugiarsi in Alsazia per sfuggire agli investigatori tedeschi da tempo sulle sue tracce.