Frontale tra auto a Cuba, perdono la vita due turisti toscani

FIRENZE. Due turisti toscani che erano in vacanza a Cuba, Greta Calabrese, 52 anni di Pistoia, e Antonio Tiseo, 66 anni di Firenze, sono morti insieme ad altre quattro persone in seguito a un incidente stradale avvenuto il 4 gennaio scorso nell’isola caraibica mentre erano a bordo di un taxi multiplo. Lo riporta oggi il quotidiano La Nazione.

I due turisti toscani erano diretti alla spiaggia di Varadero quando, per cause in corso di accertamento, il conducente del taxi ha perso il controllo del mezzo che si è scontrato frontalmente con un’altra auto. Nello scontro hanno perso la vita anche i conducenti dei due veicoli e altri due turisti russi che dividevano il taxi con la coppia di italiani.

Le due vittime: Greta Calabrese e Antonio Tiseo

L’Ambasciata italiana all’Avana in stretto contatto con la Farnesina sta seguendo con attenzione – secondo quanto si apprende – il caso ed è in contatto con le autorità locali e le famiglie per prestare ogni possibile assistenza.