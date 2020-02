Fucilate contro la caserma del Corpo Forestale dello Stato

NUORO. Due fucilate sono state esplose, alle prime ore del mattino, contro la caserma forestale di Seui, tra il Sud Sardegna e il Nuorese. I “colpi” hanno forato la saracinesca del garage e danneggiato uno dei veicoli che era parcheggiato all’interno. Per fortuna in quel momento nessuno degli agenti si trovava nelle vicinanze. Sul caso sta indagando lo stesso Corpo Forestale, in particolare gli uomini del Comando di Lanusei, competente per territorio.

“Ancora una volta gli agenti che ogni giorno presidiano il territorio con impegno e abnegazione sono stati colpiti da attentatori vili e criminali – dice il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas – Questa azione violenta e insensata non fermerà l’opera quotidiana di coloro che sono impegnati nella tutela dell’ambiente e nella lotta contro i reati che minacciano il nostro patrimonio naturale. A tutto il Corpo Forestale – conclude – desidero manifestare la solidarietà mia personale e dell’intera Giunta”.