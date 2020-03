Gelmini: “L’Italia sia autonoma sulla produzione di mascherine”

ROMA. “A medio termine, cosa molto importante, l’Italia deve essere autonoma nella produzione delle mascherine, dei guanti in lattice, dei ventilatori polmonari, di tutta quella strumentazione che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad Omnibus, su La7.

“Bisogna trovare una soluzione immediata, bisogna farlo per tutti gli italiani e in primo luogo per coloro che stanno affrontando questa emergenza in prima linea: medici, infermieri, operatori sanitari – spiega – Mi fa piacere che il commissario Arcuri si occupi di queste faccende, ma bisogna fare presto, mettere da parte la burocrazia e agire in velocità”.

Norbert Ciuccariello