Germania, vacanze allungate per il Natale e dopo la Merkel ha in mente un lockdown duro

BERLINO. Vacanze di Natale più lunghe in Germania, e negozi chiusi, subito dopo il 27 dicembre. È questo il cuore del lockdown duro che avrebbe in agenda Angela Merkel, alla presa con la sfida di ridurre il numero dei nuovi contagi da Covid in Germania, assestati su una soglia troppo alta, nonostante le misure finora disposte.

Secondo la Bild, il piano prevede che dal 27 dicembre fino al 3 o al 10 gennaio, la maggior parte dei negozi verrebbe chiusa (con l’eccezione dei supermercati). Inoltre le vacanze di Natale potrebbero essere anticipate di una settimana e prolungate di un’altra. Ieri Merkel ha mostrato la sua frustrazione per gli sviluppi della pandemia, in una riunione dell’Unione (CDU-CSU), nel corso della quale, stando a fonti presenti, ha chiarito che con le misure attuali non si possa affrontare l’inverno. “Col principio della speranza non andiamo avanti”, ha detto. Secondo il tabloid di Axel Springer però, anche stavolta non sarà facile imporre nuove misure: i primi Laender fanno già resistenza di fronte a questo scenario.